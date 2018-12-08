В Черкасской области люди атаковали дом судьи, сына которого подозревают в изнасиловании и убийстве (видео)

Стражам порядка едва удалось удержать ситуацию под контролем.

В Жашкове сотни людей взяли в осаду полицию из-за того, что в городе длительное время маньяк насилует и убивает женщин.

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Местным жителям надоело жить в опасности и мириться с бездействием правоохранителей, говорится в сюжете ТСН. Лемещиха, пригород Жашкова – люди переместились протестировать сюда, потому что здесь живет экс-судья и отец того самого Юрия Скрипника, которого подозревают в многочисленных нападениях на женщин и молодых девушек. Жашковцы говорят, что он свободно передвигается по городу с холодным оружием, а полиция и местные власти ничего не делают. Митингующие готовы взять правосудие в свои руки. "Люди боятся выходить", - говорит Александр Михайлин. "Вчера видели его с оружием возле школы", - говорит Татьяна Гавриляк.

Судом официально доказано лишь одно преступление Скрипника – изнасилование 16-летней девушки пять лет назад. Фемида признала Юрия психически нездоровым и отправила на лечение. Народные сплетни приписывают ему убийство мужчины в соседнем селе, расчленение одиннадцатиклассницы много лет назад. В этом году 9 мая нашли мертвую женщину, и снова подозрение пало на эту личность. В итоге жители атаковали дом отца Юрия и разбили окна.

Владимир Скрипник утверждает, что его сын болен, и никто не доказал его злых намерений. "Если есть доказательства, идите в суд. Пока что никто не доказал", - говорит отец подозреваемого. Прокуратура Черкасщины до понедельника уголовное дело не комментирует, а полиция только охраняет дом, чтобы его не разнесли протестующие. "Ждем заключения врача, должны отвезти в больницу. И охраняем порядок", - рассказал заместитель руководителя полиции города Умань Василий Козиненко. Под вечер правоохранители получили заключение врача, после чего Юрия Скрипника отвезли в больницу города Смила. Жители разошлись, но в окончание эпопеи не верят.