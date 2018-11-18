Ткач, Оноприенко и Чикатило: журналисты рассказали о живых потомках самых жестоких маньяков (видео)

Потомки маньяков продолжают спокойно существовать, иногда опасаясь за свою жизнь, отмечают журналисты.

Сергея Ткача обвинили в 36 убийствах женщин, за что должен сидеть пожизненно, но он покинул колонию навсегда. Кое-кто верит в то, что он умер, а кто-то говорит, что сбежал. Церемонию захоронения в закрытом гробу назовут ничем иным, как подставой.

В связи со смертью Ткача журналисты "Украинских сенсаций" рассказали о том, как же живут потомки маньяков и что заставляет красивых девушек быть с такими людьми.

Вместе со своей молодой женой Еленой Сергей Ткач хотел иметь второго ребенка, которого планировали назвать Екатериной. Первую дочь они назвали Елизаветой, снимки которой показали журналисты "Украинских сенсаций".

Длительное время идет война за Елизавету между Еленой и ее родителями, которые обвиняют дочь в асоциальном образе жизни. "Родители Елены едва не окрестили ее проституткой", - рассказывал Ткач.

"Мой папа - психиатр, а мама - терапевт. Они говорят, что отныне я - не их ребенок, а суррогатная мама Елизаветы, которую они теперь считают своей дочкой и хотят воспитывать ее без меня", - говорила Елена Ткач.

Сегодня никто не знает, где находится Елена Ткач и ее дочь Елизавета. В Житомире женщину не видели давно, а в тюрьме говорят, что супруги активно работали над вторым ребенком.

Еще одна суженая Сергея Ткача живет в селе Вербки Днепропетровской области. Общаться с журналистами она отказывается. "Сколько можно общаться, меня еще тогда замучили", - говорит женщина.

Затем журналисты отправились в Днепр, где живет еще одна экс-жена Сергея Ткача, и кроме раздраженной соседки, больше никто двери не открыл.

Читайте такжеПоявились подробности смерти "пологовского маньяка" - одного из самых жестоких серийных убийц Украины

Далее журналисты рассказали о Теде Банди - "очаровательном психе", который стал самым известным серийным убийцей США. Более 100 жертв, некрофилия и попытки каннибализма - все это не помешало ему получить бешеную популярность и толпы влюбленных фанаток, которые чуть не ежедневно писали ему любовные письма и мечтали забеременеть от него.

9 февраля 1980 года Тед Банди прямо в зале суда признается одной из своих фанаток - Кэрол Энн Бун. А через два года у них рождается дочь.

Анатолий Оноприенко тоже оставил после себя потомство. Его сыну Дмитрию во время суда над отцом поменяют фамилию и отдадут на воспитание в другую семью.

Сына Андрея Чикатило, насиловавшего и убивавшего маленьких мальчиков и девочек в лесополосах Украины и России, вдохновили деяния уже расстрелянного отца. В своих интервью он не переставал расхваливать своего отца. После расстрела Андрея Чикатило членам его семьи предложили сменить фамилию, Юрий взял девичью фамилию мамы, а потом вернул старую. В послужном списке сына Чикатило - вымогательство, подделка документов, несколько ходок в тюрьму и одно изнасилование.