"Людей этих ненавижу, всех бы перестрелять": керченский стрелок рассказывал одногруппнику о своих планах

По словам одногруппника, стрелок также выражал свое восхищение маньяками и тем, как они убивали.

Одногруппник керченского стрелка Владислава Рослякова рассказал об одном из разговоров с ним, в котором он говорил о своей ненависти и желании перестрелять всех, кто учится в колледже.

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Соответствующая аудиозапись опубликована в Telegram-канале Mash.

"Ненавижу, всё за*бало. Людей этих ненавижу, которые в политехе учатся. Было бы неплохо всех перестрелять и самому выпилиться", – говорил Росляков.

По словам одногруппника, стрелок также выражал свое восхищение маньяками и тем, как они убивали.

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