"Людей этих ненавижу, всех бы перестрелять": керченский стрелок рассказывал одногруппнику о своих планах
21:33, 17 октября 2018Общество
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По словам одногруппника, стрелок также выражал свое восхищение маньяками и тем, как они убивали.
Росляков рассказывал о своих желаниях / фото Mash
Одногруппник керченского стрелка Владислава Рослякова рассказал об одном из разговоров с ним, в котором он говорил о своей ненависти и желании перестрелять всех, кто учится в колледже.
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Соответствующая аудиозапись опубликована в Telegram-канале Mash.
"Ненавижу, всё за*бало. Людей этих ненавижу, которые в политехе учатся. Было бы неплохо всех перестрелять и самому выпилиться", – говорил Росляков.
По словам одногруппника, стрелок также выражал свое восхищение маньяками и тем, как они убивали.
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