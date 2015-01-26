СБУ назвала имя приговоренного к 8 годам гражданина РФ из "ДНР"

В частности, пресс-центр СБУ на своей странице в соцсети сообщил: "13 января 2015 года Славянским горрайонным судом приговорен к 8 годам лишения свободы гражданин РФ Корчагин Николай Викторович, родившийся 6 декабря 1974 года".

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В сообщении также отмечается, что СБУ были собраны исчерпывающие доказательства активного участия россиянина в деятельности незаконного военного формирования - террористической организации "ДНР", и совершение им преступлений по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("теракт"; "образование не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"; "незаконное обращение с оружием").

Ранее Генеральная прокуратура сообщала, что он "принимал участие в деятельности террористической организации "ДНР", входил в состав вооруженного формирования этого преступного образования и совместно с его участниками в июне 2014 года осуществил вооруженное нападение на один из блокпостов сил антитеррористической операции".