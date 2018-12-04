Луценко назвал фамилию ключевой фигуры в организации нападения на активистку Гандзюк

Подозреваемый ранее уже был осужден вместе с отцом.

По делу об убийстве общественной активистки, управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на совещании руководства правоохранительных органов в Одессе.

«Объявлено еще одно очень важное подозрение гражданину Левину, который известен в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. Этот человек был осужден вместе со своим отцом. Отец - пожизненно. А младший - на 15 лет за организацию убийств и нападений в Херсонской области на водителей. Общее количество доказанных убийств - 15 человек», - сказал Луценко.

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Генпрокурор добавил, что Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко», «но у нас есть подозрение, что это не было обосновано».

Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления.

Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, но большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение. «На данный момент новостью является то, что, кроме организатора, которому подозрение было объявлено ранее, добавилась еще одна сторона штаба нападения на Гандзюк - это гражданин Левин», - сказал Луценко.

По его словам, Левин бежал из Украины в день, когда начались задержания по делу Гандзюк, теперь осуществляются меры, чтобы задержать его по международным поручениям за рубежом.

Вместе с тем он заверил, что отсутствие Левина в Украине не повлияет на следствие, «которое близко к юридическому доказательству деятельности заказчика». Также Луценко заявил, что следствие сошлось на понимании ключевой версии: «Мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата и криминального авторитета, а затем мы видим более точно и фигуру заказчика».

Луценко пообещал, что, как только следствие соберет достаточное количество доказательств, назовет фамилию заказчика этого убийства.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергея Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "БПП" Паламарчука.

Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он также заявил, что уволил Павловского.

12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

3 декабря Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков убийства Гандзюк.