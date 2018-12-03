Все заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что следствие уже сходится на основной версии и видит мотив убийства.

Следствие установило всех заказчиков убийства общественной активистки, управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в интервью ICTV, запись которого обнародовала на странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Генпрокурор отметил, что это дело важно с учетом того, что Гандзюк, которая была достаточно известной общественной активисткой, стала жертвой именно из-за своей антикоррупционной деятельности.

По словам Луценко, есть "несколько десятков версий этого преступления, но следствие сходится на том, что найдена основная версия и основной мотив". "И мы видим мотив - это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены", - сказал генпрокурор.

"В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов, и думаю, что в ближайшее время мы объявим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и выполнению этого преступления", - сказал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергея Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла. 5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "БПП" Паламарчука.

Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он также заявил, что уволил Павловского.

12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.