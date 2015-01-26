В Украине создадут реестр тех, кто уклоняется от мобилизации
10:52, 26 января 2015Общество
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Министерство обороны создаст единый реестр лиц, уклоняющихся от мобилизации.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Виктория Кушнир. "В рамках четвертой волны мобилизации будет создан единый реестр военнослужащих. На данном этапе туда будут вноситься те, кто уклоняется от мобилизации", - сказала Виктория Кушнир.
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По ее словам, в дальнейшем этот реестр будет передан МВД и Генштабу Вооруженных сил, где будет проводиться работа по привлечению тех, кто уклоняется к ответственности.
Всего, по данным Минобороны, на сегодняшний день о мобилизации извещены 61 748 военнослужащих или 71,7% от запланированного количества.
Напомним, 20 января в Украине началась первая в 2015 году волна мобилизации.
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