Минобороны: Повестки уже получили более 60% украинцев, подлежащих мобилизации

На сегодняшний день 62% человек, которые подлежат мобилизации, получили повестку о мобилизации.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента информационных технологий Министерства обороны Украины Сергей Галушко во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», трансляция которого состоится 24 января в 17.00 на УНИАН ТВ.

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«По состоянию на пятницу, на утро, 62% человек получили оповещение (о мобилизации - УНИАН), северные и западные регионы - 58%, южные и восточные - 69%, если цифру 62% разбить по регионам», - сказал Галушко.

«За три последних дня повестки получили 62% от общего количества, и этот процесс продолжается», - сказал Галушко.

По его словам, Минобороны идет с опережением планов по мобилизации, которые были намечены раньше.

Галушко отметил, что есть области, где можно говорить о 100% оповещении о мобилизации: Хмельницкий, Полтава, к ним приближаются Винница, Киевская, Черниговская, Херсонская и Николаевская области.

Галушко также отметил, что Донецкая область «будет воевать за свою землю». По его словам, в Донецкой области выполнен план оповещения на 66% (речь идет о территориях, контролируемых Украиной).

Галушко также сообщил, что по состоянием на сегодняшний день из 62% оповещенных о мобилизации медосмотр прошли 73,5%.

Кроме того, оповещено 100% владельцев автомобильного транспорта (речь идет о предприятиях, юридические лица, которые имеют мобилизационные задания и приписанные к военным комиссариатам автомобильный транспорт и дорожно-строительную технику).

Галушко также сообщил, что на сегодняшний день за три дня мобилизации в военные комиссариаты обратилось более 1 тыс. 460 человек, которые выразили желание быть добровольцами.

Лидеры среди областей по количеству добровольцев: Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Винницкая, Львовская, Херсонская, Хмельницкая области и Киев. «Мы видим, что все регионы государства приблизительно одинаково относятся к мобилизации», - отметил Галушко.

По его словам, есть добровольцы в Донецкой и Луганской областях.

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«Пусть это будет сенсацией для российской пропаганды, но количество людей, из тех районов Донецкой области, которые наши, а не временно оккупированные, количество добровольцев сейчас приближается к 50. Учитывая, что мы не планировали особых мероприятий по этому региону, поскольку понимаем ситуацию, что людям и так тяжело живется и забирать из семьи или трудового коллектива еще одну пару рабочих рук... мы же люди и понимаем, что это тяжело... Но добровольцы пошли», - сказал Галушко.

В то же время он отметил, что есть и проблемы. «В некоторых областях, которые граничат с тем или другим государством, увеличился процент людей, которые внезапно стали выезжать на заработки в Европу. Если мы хотим жить в Европе, то сейчас нужно не ехать в Европу, спасаясь от мобилизации, а показать пример желания жить в Европе», - сказал Галушко. Он заверил, что этот процент «не повлияет на результат».

По словам Галушко, на эту проблему было обращено внимание во время вчерашнего совещания у президента Украины.

Кроме того, Галушко сообщил, что несколько владельцев автопредприятий пытались избежать оповещения. Он отметил, что на сегодняшний день подготовлены документы в прокуратуру и другие правоохранительные органы об их привлечении к ответственности за попытку уклониться от оповещения по мобилизации.

Как сообщал УНИАН, мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и продлится с января по август. Первый этап начался 20 января и будет длиться 90 дней, второй – ориентировочно с апреля и будет длиться 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продлится в течение 60 дней.

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В рамках очередной волны мобилизации в ряды Вооруженных сил будут призваны танкисты, артиллеристы, десантники, пехотинцы, связисты, ремонтники, водители, механики различных систем вооружения, специалисты по вопросам логистики, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической, радиационной защиты.

В течение года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тыс. украинцев. Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.