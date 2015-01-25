В Украине состоялись акции памяти погибших жителей Мариуполя (фоторепортаж)

Сегодня, 25 января, во многих городах Украины прошли акции памяти жертв обстрела боевиков в Мариуполе. В частности: в Киеве, Львове, Славянске, Краматорске и других городах.

В центре Львова переселенцы из Донецкой и Луганской областей почтили память погибших 24 января во время обстрела террористами мирных жителей Мариуполя.

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Как передает корреспондент УНИАН, на проспекте Свободы, возле памятника Тарасу Шевченко несколько сотен жителей востока Украины, которые временно проживают во Львове, минутой молчания почтили память погибших в результате обстрела "Градами" жителей Мариуполя.

Они зажгли лампадки и развернули плакаты с надписями: «Маленькая точка на карте - большая трагедия Украины»; «Я - Мариуполь»; «Мариуполь - мы с тобой»; «Мариуполь - сочувствуем! Мира вашему дому и тишины”; "ДНР" и "ЛНР" - террористы”; "Донецк, Волноваха, Мариуполь - кто следующий?!".

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К участникам акции присоединились львовяне, они принесли цветы и свечи, которые зажгли в честь памяти невинных жертв терроризма на Донбасе. Они также вместе с переселенцами призвали страны ЕС и НАТО не потакать врагу и оказать Украине военную помощь.

Также более тысячи человек собрались на митинг в Славянске и Краматорске, сообщает 5 канал. Люди держали в руках плакаты с надписями "Я - Мариуполь". Также люди выступили с призывами осудить действия террористов "ДНР" и "ЛНР". И призвали власти России прекратить поставки боевикам оружие и вывести с территории Украины всех своих наемников.