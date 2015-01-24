Из аннексированного Крыма изгоняют римо-католиков – европейские правозащитники

Небольшой монастырь был создан при помощи францисканских миссионеров во имя Марии, чтобы помочь в пастырской деятельности, – сообщает официальный сайт Норвежско-датско-шведской правозащитной религиозной инициативы «Форум 18», пишет Крым.Реалии.

Как сообщается, трём монахиням, которые приехали в Крым из Польши и других областей Украины, местные власти отказали в выдаче вида на жительство, и они были вынуждены покинуть аннексированный полуостров в ноябре 2014 года.

Через месяц после того как монахини покинули Крым, был вынужден уйти и приходской священник, – говорится в сообщении.

«В Симферополе остается только один священник, чтобы служить в католическом приходе. Сейчас он вынужден всё делать сам», – сообщил епархиальный канцлер Кшиштоф Контек.

По его словам, должностные лица Федеральной миграционной службы России настаивали на том, что, якобы, только зарегистрированные религиозные общины могут пригласить иностранных граждан.

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Никакие религиозные организации в Крыму в настоящее время не имеют правовой статус в соответствии с российским законодательством и, таким образом, ни один не в состоянии приглашать иностранных граждан, – отметил он.

«Количество штрафов за религиозные книги, которые российские власти считают экстремистскими, снизилось в последние месяцы, хотя они не были отменены. Однако остается не ясным, возобновятся ли рейды, штрафы, конфискации и преследования. Мусульмане, Свидетели Иеговы и библиотекари были основными мишенями этой деятельности», – отметил отец Кшиштоф Контек.

Монастырь Францисканских миссионеров во имя Марии был основан в Симферополе в марте 1997 года.