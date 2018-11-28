Арестованных украинских моряков оккупанты разместили в "женском блоке" - журналист

Сегодня суд должен избрать меру пресечения для оставшихся девяти украинских моряков.

Доставленных в Симферопольское СИЗО украинских моряков, которым вчера оккупанты избрали меру пресечения, разместили в "женский блок", подальше от арестантов, в несколько камер.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк. "То есть они не находятся поодиночке", - говорится в его сообщении.

"В солидарность с ними арестанты собрали, сколько могли, чай, кофе, одежду для них. До заезда моряков в СИЗО прошли проверки, такие же ожидаются сегодня", - добавил журналист.

Сегодня Киевский районный суд Симферополя должен избрать меру пресечения для оставшихся девяти моряков. По информации суда, заседания начнутся с 14:00.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Симферополе арестовали 15 украинских моряков.

25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.