Кровавое ДТП в Харькове: Зайцевой требуют назначить психиатрическую экспертизу

Адвокаты Зайцевой и прокурор попросили время на ознакомление с ходатайством в деле смертельного ДТП в Харькове.

Обвиняемой в деле о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой могут назначить психиатрическую экспертизу.

Об этом 27 ноября ходатайствовал адвокат второго фигуранта аварии Геннадия Дронова Сергей Перепелица, передает NewsRoom.

По мнению защитника, экспертиза поможет ответить на вопрос, была ли Зайцева в момент совершения преступления под воздействием наркотиков. Доверить исследование Перепелица предложил киевским специалистам.

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"В Харькове данное исследование уже проводилось во время досудебного следствия, но ответа так и не было", - сказал адвокат.

В итоге адвокаты Зайцевой Юлия Козырь и Евгений Мельниченко, а также представители обвинения попросили время на ознакомление с ходатайством. Судья Виктор Попрас объявил перерыв до 4 декабря.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.