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Кровавое ДТП в Харькове: Зайцевой требуют назначить психиатрическую экспертизу

08:15, 28 ноября 2018
Общество
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Через неделю суд примет решение о назначении экспертизы Зайцевой / фото facebook.com/tetyana.dotsyak

Об этом 27 ноября ходатайствовал адвокат второго фигуранта аварии Геннадия Дронова Сергей Перепелица, передает NewsRoom.

По мнению защитника, экспертиза поможет ответить на вопрос, была ли Зайцева в момент совершения преступления под воздействием наркотиков. Доверить исследование Перепелица предложил киевским специалистам.

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"В Харькове данное исследование уже проводилось во время досудебного следствия, но ответа так и не было", - сказал адвокат.

В итоге адвокаты Зайцевой Юлия Козырь и Евгений Мельниченко, а также представители обвинения попросили время на ознакомление с ходатайством. Судья Виктор Попрас объявил перерыв до 4 декабря.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.

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Новость в сюжете: Суд по делу кровавого ДТП в Харькове
Теги: #ДТП#Харьков#Зайцева ДТП Харьков