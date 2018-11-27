Коломойский рассказал об отношениях с Зеленским: больше я его марионетка, чем он моя (видео)

Бизнесмен также заверил, что не подсказывает «кварталовцам» шуток, таких эпизодов не было.

Бизнесмен и совладелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский заверил, что не оказывает никакого влияния на творчество студии «Квартал 95».

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Об этом он рассказал в интервью проекту KishkiNa.

«Если взять и быстро охарактеризовать наши с ним [с Зеленским] отношения, я бы сказал, что я больше его марионетка, чем он моя. Можно только так сказать. То, что касается взаимоотношений между "Плюсами" и "Кварталом", то они выигрывают 10:0 у "Плюсов"», – отметил Коломойский.

«Они [Квартал] делают все, что они хотят. Полностью неконтролируемые, ни в чем себя не ограничивающие. И только попробуй намекнуть им на то, что может как-то…», – продолжил бизнесмен.

«Никто не фронтирует меня в этом «Квартале». Я не являюсь конечным бенефициаром», – указал он.

Бизнесмен уточнил, что его партнерские отношения с «Кварталом» состоят в том, что он является одним из бенефициаров в «Плюсах», и у них с «Кварталом» есть долгосрочный, десятилетний контракт, подписанный в 2012 году.

Кроме того, Коломойский не видит проблемы в возможном выдвижении Зеленского в президенты. По его мнению, в случае ухода Зеленского из шоу, место фронтмена «Квартала» может занять другой участник коллектива.

Бизнесмен также заверил, что не подсказывает «кварталовцам» шуток, таких эпизодов не было.

«Но в принципе, а чего нет? Если бы я что-то придумал бы такое прикольное про Петра Алексеевича», - заключил он.

Напомним, согласно результатам соцопроса, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки и уверенно обходит действующего президента Петра Порошенко.