Оккупанты арестовали четырех захваченных близ Керченского пролива украинских моряков

Владимир Варимез, Сергей Цыбизов и Виктор Беспальченко арестованы на два месяца, Андрея Опрыско - на 1 месяц и 29 дней.

Так называемый «суд» в оккупированном Симферополе постановил арестовать четырех взятых в плен украинских моряков.

Об этом правозащитная организация "Крымская солидарность" сообщает в Facebook.

По данным правозащитников, «суд» постановил арестовать на два месяца - до 25 января 2019 года - членов экипажа буксира "Яны Капу" Владимира Варимеза и Сергея Цыбизова.

Аналогичное постановление так называемые «судьи» вынесли в отношении Андрея Опрыско - его арестовали на 1 месяц и 29 дней.

Кроме того, журналист Антон Наумлюк в Facebook сообщил, что «на два месяца арестован старший матрос буксира "Яны Капу" Виктор Беспальченко».

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Всего в плен были захвачены 24 украинских военнослужащих.

Сегодня, 27 ноября, в так называемых «судах» в оккупированном Крыму начали избирать меры пресечения взятым в плен украинским морякам.

Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

Правозащитники настаивают, что, согласно Третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, захваченные военнослужащие ВМС Украины являются военнопленными.