Яценюк поручил усилить патрулирование улиц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросам безопасности граждан Украины и защиты важнейших объектов инфраструктуры.

"Сил и средств нужно задействовать максимально, поэтому прошу принять следующее решение: в пределах страны удвоить количество патрулей... Поэтому мы привлекаем весь наш силовой блок", - сказал Яценюк.

Читайте такжеИз-за угрозы терактов патрули правоохранителей будут увеличены вдвое по всей странеПо его словам, после принятия соответствующих мер в Харькове и Киеве криминогенная ситуация, а также ситуация с террористической угрозой существенно уменьшилась.