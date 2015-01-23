Яценюк поручил усилить патрулирование улиц
12:51, 23 января 2015Общество
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Премьер-министр Арсений Яценюк поручил Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины усилить патрулирование улиц и обеспечить безопасность граждан.
Премьер поручил обеспечить безопасность граждан / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросам безопасности граждан Украины и защиты важнейших объектов инфраструктуры.
"Сил и средств нужно задействовать максимально, поэтому прошу принять следующее решение: в пределах страны удвоить количество патрулей... Поэтому мы привлекаем весь наш силовой блок", - сказал Яценюк.
Читайте такжеИз-за угрозы терактов патрули правоохранителей будут увеличены вдвое по всей странеПо его словам, после принятия соответствующих мер в Харькове и Киеве криминогенная ситуация, а также ситуация с террористической угрозой существенно уменьшилась.
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