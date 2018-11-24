В Одессе любители закаливания отметили международный День моржа (фото, видео)

Перед тем как окунуться в студеные воды Черного моря, одесские моржи устроили костюмированное представление.

Масштабным театрализованным действом отметили одесситы международный День моржа.

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Празднование состоялось субботним утром на пляже «Золотой берег» (16-я станция Фонтана). Перед тем как окунуться в студеные воды Черного моря, одесские моржи устроили костюмированное представление — Нептун со свитой русалок принял в ряды моржей-новичков.

Как рассказал «Думской» идейный вдохновитель мероприятия Дмитрий Юркин, празднование в таком формате проходит уже второй год подряд, и количество желающих вступить в ряды закаленных неуклонно растет.

«Моржи — это жители отдельной страны. У нас есть свой Нептун и свои морские обитатели, — шутит Дмитрий. — Мы всегда рады пополнению. Так мы популяризируем здоровый образ жизни, чтобы жителей нашей страны становилось больше».

При этом паш собеседник напоминает: перед началом закаливания нужно обязательно провериться у врача. «Есть серьезные противопоказания. Если у вас есть хронические заболевания сердца, легких или почек. Если у вас какие-либо воспалительные процессы, лучше купаться летом», — уверен морж.

К слову, вода сегодня по меркам моржей невозможно теплая, аж 9 градусов. «Официальная» вода для моржевания — восемь и ниже.

Не смотря на это, обряд посвящения удался. Семерых новичков сначала искупали в море, а затем вручили им грамоты.