В центре Киева возможны ограничения движения транспорта в связи с мероприятиями к 85-й годовщине Голодомора

Ограничения могут ввести на 11 улицах.

В центре Киева сегодня возможны ограничения движения транспорта в связи с траурными мероприятиями к 85-й годовщине Голодомора.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

До окончания государственных мероприятий возможны временные ограничения движения на автодорогах:

ул. Лаврская (от ул. Цитадельной до аллеи Героев Крут);

аллея Героев Крут;

ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской);

ул. Трехсвятительская;

ул. Михайловская;

ул. Десятинная;

Михайловская площадь;

ул. Большая Житомирская (от вул. Михайловской до ул. Владимирской);

Парковая дорога;

ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка);

площадь Конституции.

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Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В этом году исполняется 85-я годовщина Голодомора – преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.

Согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения из-за сверхсмертности во время Великого Голода составили 3,9 миллионов человек.

По региональному распределению потерь, из тогдашних 7 областей, которые входили в состав Украины, больше всего пострадали Киевская и Харьковская области. В каждой из них преждевременно умерли более 1 миллиона человек.

Кроме того, по данным исследователей, в пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека, каждый час – 1 тысяча 440, ежесуточно – 34 тисячи 560.