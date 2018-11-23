93-летняя украинка получила свой первый в жизни паспорт

Документ ей выдали в Германии.

93-летняя украинка Мария Цебак, проживающая в Германии, впервые в жизни получила паспорт.

Об этом сообщает консульство Украины во Франкфурте-на-Майне на своей странице в Facebook.

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Мария 16-летней девушкой попала в Германию на принудительные работы, после окончания войны она хотела вернуться в Украину, но случайно узнала о том, что украинцев из западных регионов после возвращения сразу отправляют в Сибирь.

Благодаря единственному имеющемуся у нее документу о ее происхождении она смогла избежать этой участи, но ей пришлось остаться в Германии. Впрочем, получать немецкое гражданство она категорически отказалась. На руках у нее было уникальное удостоверение личности без указания родины.

Работники консульства помогли Марии Цебак получить ее первый в жизни паспорт, документ гражданина Украины.