Двойное гражданство для украинцев: почему власти решили об этом только поговорить

В начале октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости начать дискуссию о внедрении двойного гражданства. «Все мы прекрасно понимаем, что в Украине у десятков или сотен тысяч людей есть паспорта соседних стран. Думаю, следует провести и дискуссию об отношении государства к этой многочисленной группе соотечественников. Подчеркну: дискуссию не для того, чтобы ухудшить их положение или заклеймить их как предателей, а для того, чтобы разумно решить эту коллизию», - отметил министр.

Такую идею не отвергли и в Верховной Раде. «Несмотря на то, что вопрос двойного гражданства в определенных западных регионах Украины стал критическим, необходимо создавать прозрачные правила игры, ведь лишать тысячи граждан украинского паспорта за наличие венгерского, румынского, польского или других паспортов стран-партнеров - неправильно», - отметила народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Фриз.

Проблема существует

Действительно, констатируя наличие у граждан Украины паспортов и гражданства других стран, Климкин не ошибается. Чего только стоит недавний скандал с выдачей украинцам венгерских паспортов на Закарпатье - в консульстве Венгрии в Берегово.

Прокуратура и СБУ в Закарпатье даже начали расследовать этот факт как государственную измену. А украинские «белые хакеры» раскопали, что двойное гражданство здесь имеется не только у рядовых граждан, но и у трех сотен местных чиновников и госслужащих…

Если обратиться к мировому опыту, то множественное гражданство встречается довольно часто. Сегодня институт полипатризма узаконен в Испании, Великобритании, Франции, Бельгии, Финляндии, Канаде, США, Венгрии и ряде других стран. В Европе этот вопрос регулируется специальной конвенцией о гражданстве, которая устанавливает, что каждое государство по своему усмотрению может решать, какие последствия имеет в ее внутригосударственном праве факт приобретения ее гражданином другого гражданства или его принадлежности к другому гражданству.

В Украине на этот счет существует некая юридическая коллизия, ведь, несмотря на то, что бипатризм у нас официально запрещен, реального наказания (например, уголовного) за него не существует. Это и позволяет множеству людей владеть не одним только украинским паспортом.

Но, если в случае с рядовыми гражданами, проблема не так страшна (те же жители Закарпатья не отказываются от гражданства Венгрии, в том числе, из-за удобства пересечения границ, будучи гражданами страны-члена ЕС, а также упрощенного трудоустройства в Европе), то украинские чиновники (особенно, чиновники высшего звена), массово владеющие иностранными паспортами, могут нести угрозу национальной безопасности Украины.

«Наличие множественного гражданства порождает возникновение множественной ответственности во взаимоотношениях человека с государствами, а также содержит коррупционные риски, - отмечает политический эксперт Олег Петровец. - К тому же, вряд ли чиновник, отвечающий за формирование или реализацию государственной политики Украины, и при этом имеющий еще несколько паспортов других государств, действительно заинтересован в развитии и процветании Украины».

Без законодательного решения

Впрочем, сами чиновники и депутаты, имеющие не одно гражданство, так не считают. Совсем недавно, в феврале 2017 года, тогда еще народный депутат Андрей Артеменко (уже в мае 2017 года коллеги лишили его депутатского мандата) предпринял попытку узаконить двойное гражданство в Украине, внеся в парламент соответствующий законопроект. «Весь цивилизованный мир, многие страны мира имеют двойное гражданство. У людей должна быть возможность иметь один, два, три, да хоть десять паспортов в зависимости от тех юридических условий, которые у них есть», - заявил он.

При этом Артеменко отметил, что более сотни народных депутатов Украины имеют, помимо украинского, иностранное гражданство. К примеру, у беглого народного депутата Александра Онищенко, по некоторым данным, имеется паспорт гражданина Греции, нардеп от «Оппоблока» Вадим Новинский – гражданин РФ… Собственно, как оказалось, и у самого Артеменко имеется гражданство Канады. Но законопроект Артеменко был отозван.

Однако уже через месяц, в марте 2017-го, другой документ об изменениях в законе о гражданстве был внесен в Раду президентом Петром Порошенко. Правда, в нем речь шла не о разрешении множественного гражданства украинцам, а, наоборот, о прекращении украинского гражданства для тех, кто добровольно взял паспорт другого государства. Но и этот законопроект не прошел парламентское горнило и был отправлен на доработку.

Следующая попытка усовершенствовать законодательство о гражданстве была предпринята президентом в апреле того же года. Проект закона №8297, зарегистрированный в Верховной Раде, частично повторял предыдущий законопроект, но предусматривал, что добровольным получением гражданства не считается получение гражданства РФ на оккупированных ею украинских территориях. Мол, наличие российского паспорта у жителей Крыма и Донбасса – не обязательно будет основанием для лишения гражданства Украины. Однако, если эти люди будут участвовать в выборах на неподконтрольных территориях с неукраинским паспортом, то это станет причиной лишения их украинского гражданства. Этот законопроект, впрочем, тоже был отозван.

Фактор российской агрессии

Сегодня, впрочем, речь о каком-либо законодательном урегулировании этого вопроса вообще не идет. Чиновники лишь обеспокоились вопросом двойного гражданства, перестали замалчивать проблему и озвучили необходимость говорить об этом в открытую. Кроме того, на пятом году российской агрессии, появилось понимание, что возможность двойного гражданства с северным соседом должна быть сильно ограничена. «Я категорически отрицаю и категорически против любых идей или мыслей о легализации двойного гражданства с Россией… И все случаи получения российского гражданства должны расследоваться нашими спецслужбами», – подчеркнул Климкин.

В Кремле на это заявление традиционно отреагировали заявлением о дискриминации в Украине русскоязычных граждан. Но на деле причина для возмущения несколько иная. «В условиях внешней агрессии против Украины со стороны РФ, наличие у украинских граждан российских паспортов может стать оправданием для путинского режима относительно введения войск на украинскую территорию (ведь здесь проживают «граждане России», чьи права нарушают)», - отмечает Олег Петровец.

Не зря же на территории оккупированного Крыма российские паспорта выдаются гражданам Украины, по сути, в добровольно-принудительном порядке. Это отличный повод для Кремля спекулировать темой гражданства, к примеру, по отношению к украинским узникам, оказавшимся по сфабрикованным делам заключенными российских колоний. Не зря же омбудсмен РФ Татьяна Москалькова любит отметить, что обменять Сенцова даже на всех россиян, попавших в украинские тюрьмы, Россия не намерена. Он, мол, тоже гражданин РФ…

Впрочем, законодательные ограничения и меры ответственности множественного гражданства, в частности, за наличие гражданства России, как страны агрессора, важны, считает член правления международного союза «Институт национальной политики» Марина Багрова. «Поскольку лица, имеющие гражданство страны-агрессора, могут использовать свои гражданские права против Украины», - добавила она.

С таким мнением согласна миграционный аналитик Аналитического центра CEDOS Анастасия Фитисова, по словам которой с началом войны на Донбассе в Украине появились три довольно многочисленные категории лиц, в отношении которых следует действовать очень осторожно. «Это - жители Крыма, оккупированных территории Донбасса и граждане Украины, которые выехали в Россию с началом войны. Среди них немало лиц, которые приобрели гражданство России, но при этом не вышли из гражданства Украины. По ним должно быть отдельное решение, причем, если речь идет о лишении гражданства Украины, то такие решения должны приниматься индивидуально по каждому случаю», - убеждена эксперт.

Не надо выдумывать свой «велосипед»

Один из способов обойти подобные риски – применение института неграждан, который успешно работает в балтийских странах. Так, в Латвии, на пример которой и предлагают опираться украинские депутаты и чиновники, институт неграждан начал существовать после распада СССР, когда более 70 процентов ее населения стали гражданами Латвии, а остальные 30 процентов –негражданами. Их отличие от полноправных граждан в том, что они не могут голосовать на выборах (но могут состоять в латвийских партиях и делать пожертвования), занимать государственные посты, служить в армии, а также быть прокурорами и судьями. Кроме того, для неграждан существуют ограничения на приобретение ими недвижимости, подсчет пенсионного стажа, ношение оружия и безвизовый въезд в ряд стран мира.

В 2013 году в законодательство Латвии были внесены изменения, которыми четко очерчивается круг стран, с которыми официально разрешено иметь двойное гражданство: это государства ЕС, стран-участниц Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО, а также Австралия, Бразилия и Новая Зеландия. В отдельных случаях сохранение гражданства страны, не упомянутой в этом перечне, может быть разрешено Кабинетом министров Латвии.

«Важным следствием этого закона, интересным и для Украины, является возможность сохранения - или привлечения к гражданству Латвии - членов диаспор, проживающих в других странах. Однако, кроме указанной возможности получить разрешение на двойное гражданство от латвийского Кабмина, важнейшим для нас является то положение, которое до сих пор не получило в Латвии практического применения, а именно: приобретение двойного гражданства путем заключения отдельного двустороннего договора с другой страной, и именно такой подход сегодня выглядит наиболее перспективным», - говорит эксперт института демократии имени Пилипа Орлика Наталья Белицер.

Эксперты считают, что по схожей схеме следует идти и Украине. Кроме того, учитывая наличие российской агрессии, нам имеет смысл еще и установить уголовную ответственность за пользование российскими гражданскими правами, предоставленными тем, кто, в довесок к украинскому, добровольно получил паспорт РФ. К примеру, участие в «выборах» на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса, занятие различных должностей, участие в общественной деятельности в качестве прогрессивных граждан РФ и т.д. Эту идею, кстати, предлагают обсуждать и в украинском МИД.

По мнению дипломата, руководителя Фонда «Майдан иностранных дел» Богдана Яременко, такая дискуссия тем более имеет право на жизнь в контексте евроинтеграционных устремлений Украины и возможного вступления нашей страны в Евросоюз.

«Мы должны четко понимать, что когда у Украины появится такая перспектива, то среди миллиона других вопросов нужно будет обсудить и вопрос гражданства. И нам нужно будет думать, как реформировать свой институт гражданства и приводить его в соответствие с европейским. С другой стороны, в Украине существует проблема массовой эмиграции населения, которое, вероятнее всего, больше не собирается возвращаться в Украину. И в этой ситуации также необходимо искать подход к заполнению страны населением, в том числе, и договариваясь с другими странами о двойном гражданстве», - говорит Яременко.

Таким образом, реформа института гражданства является очень сложной и требует системных решений. И, чтобы когда-нибудь дозреть до ее полноценного внедрения, сегодня стоит о ней хотя бы говорить. При этом понимая, что если такие изменения в Украине действительно возможны, то на их разработку и внедрение уйдет не один год.

Анастасия Заремба