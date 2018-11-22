"Вы работаете по $100 каждый": охранник Крысина подробно рассказал в суде, кто в 2014 году управлял "титушками"

После завершения пятичасовых показаний Чемеса вывели из зала суда под охраной.

Бориспольский суд Киевской области, где слушается дело о похищении и пытках активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, в условиях повышенной безопасности заслушал показания ключевого свидетеля обвинения – охранника Юрия Крысина Сергея Чемеса, который рассказал, как в январе 2014-го его и других "титушек" нанимал на "работу" обвиняемый по делу Александр Волков по заказу бизнесмена Алексея Чеботарева.

Почти пять часов подряд Чемес подробно рассказывал суду, как именно в 2014 году собирались и координировались "титушки", какие задачи им ставились, кто платил по $50 на человека за день "работы", перед кем должен был отчитываться. Особенно подробно Чемес остановился на событиях 20–22 января 2014 года, когда титушки избивали, похищали и пытали активистов Майдана, передает "Гордон".

В суде Чемес рассказал, что в январе трижды встречался с обвиняемым Волковым, который вместе с Чеботаревым ставил "титушкам" задачи и расплачивался с ними.

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Чемес рассказал, что первый раз встретился с Волковым 20 января 2014 года на Контрактовой площади в Киеве. Была поставлена задача собрать 400 "титушек", каждому из которых пообещали заплатить по $50 за день "работы". Чемес должен был посчитать людей и наладить контакты со старшими групп.

"Примерно в 19.00 подъехал черный внедорожник, вышли два человека: один – высокий и темный, второй – Волков, Они подошли к нам, спросили, кто старший. Через пять минут мы выстроили людей в шеренги по пять человек, насчитали всего 409 человек. Волков сказал: "Собери старших, разделитесь по 100 человек. Ваша задача – ехать к постам ДПС на въезде в Киев, там ГАИшники будут останавливать машины. Если в них будут майдановцы или машины Автомайдана, ваша задача их не пускать в Киев любой ценой". Он [Волков] сказал старшим [групп], на какие трассы ехать", – рассказал Чемес в суде.

В тот же день, по словам Чемеса, ему с Мальдив позвонил Крысин и сказал: "Завтра поедете на офис и заберете деньги у Леши Чеботарева. И скажешь Паше (Бялаю), чтобы дал тебе штуку 200 баксов на людей. Ну вы знаете, что вы работаете по $100 каждый".

Вторая встреча Чемеса и Волкова, отметил он, была утром 21 января 2014 года непосредственно в офисе Чеботарева на Подоле. Чемес вместе с Бялаем приехали туда, чтобы получить деньги и расплатиться со своими титушками.

"За столом внутри кабинета сидел Чеботарев, слева стоял, наклонившись к нему, Волков с тетрадкой и что-то ему объяснял. Чеботарев сказал: "Ну как так, что вы никого [из майдановцев] не взяли, никого не привели [в офис], не приняли?" А Волков ему отвечает: "Мы их [титушек] неправильно поделили. Мы их поделили по 10–15 человек, а майдановцы ходят по 20, 30, 40. Они просто физически не справились". Чеботарев говорит: "Давай на сегодня тоже 400 человек [титушек]". Волков повернулся к людям, которые стояли у окна, сказал им что-то про автобусы, и они вышли", – объяснял Чемес суду.

По словам Чемеса, после того, как они вышли из кабинета Чеботарева, к ним подошел Волков и спросил, рассчитались ли с ними. Получив ответ: "Нет", Волков позвал одну из сотрудниц Чеботарева и приказал ей выдать деньги. В тот день Чемесу и Бялаю дали $1300 для группы крысинских "титушек".

Третья встреча Чемеса и Волкова состоялась в тот же день, 21 января 2014 года, но вечером. Волков, по словам Чемеса, опять поставил задачу останавливать машины активистов Майдана "любой ценой". Когда один из старших группы переспросил: "А как нам их останавливать, голыми руками, что ли?", Волков ответил: "Вас что, не предупредили, куда едете и чем будете заниматься?" и приказал приехать в офис Чеботарева на Подоле, где титушкам выдут "30 черенков от лопат и 20 газовых баллончиков для пацанов".

Также Чемес добавил, что 22 января 2014 года его непосредственный начальник Крысин вернулся с отдыха с Мальдив и встретился с Чеботаревым возле Киево-Печерской Лавры.

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"Чеботарев приехал на двух каких-то "Рендж роверах", вышел с охраной. Крысин подошел к нему. Чеботарев очень ругался, кричал: "Твои 400 уродов за две ночи не сделали то, что мои 150 пацанов сделали за одну ночь!" Крысин говорит: "Ну чего ты так про пацанов, они там что смогли, то сделали". Чеботарев ему: "Да им свиней пасти по селам!" Крысин опять оправдывался, после Чеботарев отдал ему (Крысину) пакет с деньгами", – рассказал Чемес.

После завершения пятичасовых показаний Чемеса вывели из зала суда под охраной. Адвокаты Волкова настояли, что еще раз хотят заслушать показания Чемеса, но только после того, как в суде будут изучены письменные доказательства обвинения. Кроме того, Чемес будет давать показания еще в двух судах – по делу Юрия Крысина (Дарницкий суд) и по делу Павла Бялая (Шевченковский суд).

Напомним, злоумышленники напали на Луценко и Вербицкого 21 января 2014 года. Их похитили в Александровской центральной клинической больнице столицы и вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о деятельности Евромайдана. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.

Александр Волков был задержан и взят под арест 29 июля 2017 года. Следствие считает его организатором этого похищения, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. На прошлом заседании, 15 ноября 2018 года, Бориспольский суд продлил Волкову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 13 января 2019 года включительно.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.

Именно по заказу Чеботарева, настаивают в прокуратуре, зимой 2014 года Киев наводнили титушки для похищения, избиения и запугивания активистов Майдана. Координацию между различными группами титушек, согласно материалам дела, осуществлял в том числе приближенный к Чеботареву Александр Волков. Более того, именно Волков, по данным следствия, организовывал похищение и пытки Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, из-за чего последний скончался в бориспольском лесу в ночь с 21-го на 22 января 2014 года, став первым убитым активистом Майдана.