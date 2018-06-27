Подозреваемый в организации похищения "евромайдановцев" останется под арестом

Дело подозреваемого уже выделено в отдельное уголовное производство, что даст возможность и в дальнейшем обращаться в суд с ходатайством о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Александру Волкову, который подозревается в организации похищения евромайдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, до 29 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынес судья Роман Новак.

Как уточнил в комментарии УНИАН прокурор Владимир Приходько, именно 29 июля истекает срок досудебного расследования. Зато дело Волкова уже выделено в отдельное уголовное производство, что позволит и в дальнейшем, после 29 июля, обращаться в суд с ходатайством о продлении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В начале судебного заседания по рассмотрению данного ходатайства один из адвокатов подозреваемого просил предоставить время для ознакомления с материалами ходатайства. Однако судья отказал, считая, что сторона защиты таким образом хочет затянуть время. После этого защитники Волкова зачитали заявление об отводе судьи, но Печерский райсуд отказал в его удовлетворении.

Также перед объявлением прокурором текста ходатайства Волков попросил отложить заседание, ссылаясь на плохое состояние здоровья, но судья также отказал, поскольку Волкову оказывали медицинскую помощь сегодня.

Срок действия нынешней меры пресечения в виде содержания под стражей должен был истечь 1 июля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, на заседание суда по продлению Волкову меры пресечения в виде содержания под стражей не пустили съемочные группы двух СМИ и около 20 представителей праворадикальной организации С14. Среди журналистов, которым удалось попасть в зал, был только корреспондент УНИАН.

Справка УНИАН. В январе 2014 года Луценко (ныне народный депутат) и Вербицкого неизвестные похитили из Александровской больницы и вывезли за пределы Киева. После пыток их оставили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. Позже в лесу нашли его тело.

Волков был задержан летом 2017 года. По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - гражданином Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий «титушек». Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрывается от следствия и суда. В уголовном производстве, кроме Волкова, по данным прокуратуры, фигурируют еще 10 человек.