"Жареная курочка", драка и слезоточивый газ: что произошло ночью под Домом профсоюзов (видео)

Активисты выступили против открытия в здании фаст-фуда.

Ночью в Киеве возле Дома профсоюзов произошла драка. Активисты выступили против открытия в здании фаст-фуда, объясняя это тем, что в Доме профсоюзов в 2014 году погибли люди.

После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле ресторана, полиция начала задерживать протестующих. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия. Также правоохранители перекрывали выход со станции метро "Майдан Независимости".

Читайте такжеСкандал с KFC в Доме профсоюзов: глава полиции Киева дал совет протестующим

Сейчас всех задержанных участников протеста отпустили.

Отметим, в Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Дома Профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC (жареные цыплята из Кентукки), что вызвало возмущение граждан и протесты возле заведения.