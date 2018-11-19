Филарет прокомментировал возможность своего избрания на должность предстоятеля единой поместной церкви

Глава УПЦ КП поблагодарил епископат за доверие и мощную поддержку.

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что уже на Объединительном соборе даст ответ на предложение епископата УПЦ КП о выдвижении его кандидатуры на должность предстоятеля единой поместной Украинской православной церкви.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном в Facebook.

«Самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в церкви не допускается канонами. Ранее сообщалось, что епископат УПЦ Киевского патриархата будет предлагать мою кандидатуру для избрания предстоятелем», - заявил он.

При этом патриарх Филарет поблагодарил епископат УПЦ КП за доверие и выразил благодарность за мощную поддержку со стороны Киевского патриархата и всего общества.

«Сейчас у меня есть сформированное видение того, как дальше надо действовать, и о нем через наше личное общение знают наши партнеры по продолжающемуся диалогу», - добавил он.

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Предстоятель УПЦ КП заверил, что в рамках этого диалога придерживался и будет придерживаться взятых на себя обязательств так же, как и его другие участники.

«Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе, я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение и ожидая от него поддержки моей позиции», - подчеркнул патриарх Филарет.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Вселенский патриархат сообщил, что заседание Объединительного собора в Украине состоится в декабре и дата будет объявлена Синодом патриархата, который состоится 27-29 ноября.