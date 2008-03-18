Назначен и.о. гендиректора на Харьковский авиазавод

Министерство промышленной политики назначило исполняющим обязанности генерального директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) Степана ФЕДАКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минпромполитики, приказом министра от 11 марта 2008 года Владимира НОВИЦКОГО С.ФЕДАК назначен и.о. гендиректора с 12 марта.

Отметим, C.ФЕДАК, который до этого работал директором департамента по развитию ХГАПП, сменил на этой должности и.о. гендиректора ХГАПП Сергея ЗАДОРОЖНОГО, который был назначен руководителем завода 8 мая 2007 года. До этого несколько лет заводом руководил Павел НАУМЕНКО.

По информации пресс-службы министерства, этим же приказом С.ЗАДОРОЖНОМУ поручено приступить к исполнению своих непосредственных обязанностей - директора департамента по коммерческим вопросам.

Этим же приказом министр обязал директора Департамента развития и функционирования оборонно-промышленного комплекса Владимира СИРЕНКО и начальника Контрольно-ревизионного управления Минпромполитики Николая МИНЧЕНКО обеспечить проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Министр также поручил Олегу ШЕВЧЕНКО - генеральному директору – председателю правления Государственного авиастроительного концерна «Авиация Украины», в состав которого входит Харьковский авизавод, совместно с В.СИРЕНКО в месячный срок подать на согласование в Минпромполитики кандидатуру генерального директора предприятия для заключения с ним контракта.

Справка УНИАН. С.ФЕДАК родился 4 июля 1957 г. в г. Инта (Коми АССР). Окончил Харьковский авиационный институт им. Жуковского (1983 г., специальность - самолетостроение, квалификация - инженер-механик). На авиазаводе работает с 1980 г. В сентябре 2002 г. был назначен директором программы по производству самолета АН-140 у заказчика, в декабре 2002 г. - директором департамента по производству ХГАПП.