Польская православная церковь запретила своим служителям общение с Киевским патриархатом и УАПЦ

Собор также призвал епископов решить украинский вопрос на встрече всех предстоятелей православных церквей.

Собор епископов Польской православной церкви отказался признавать решение Константинополя о восстановлении евхаристического общения с духовенством УПЦ КП.

Читайте такжеУПЦ МП не сможет повлиять на ситуацию с провозглашением автокефалии – религиовед

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на официальное заявление церкви.

Отмечается, что Собор запретил своим служителям вступать в литургические и молитвенные контакты с духовенством Киевского Патриархата и Автокефальной православной церкви, "которые в прошлом совершили много зла".

Утверждается, что лица, «лишенные епископского и священнического сана», не могут быть лидерами в установлении мира в Украинской православной церкви.

Собор также призвал епископов принять решение на встрече всех предстоятелей православных церквей.

Отметим, в ноябре 1924 года Константинополь даровал Томос о признании Православной Церкви в Польше автокефальной. Автокефалия была признана прочими поместными Церквами, кроме Московского Патриархата, который тогда разорвал общение с митрополитом Дионисием и епископатом Польши.

Ранее УНИАН сообщал, что собор епископов УПЦ МП не признал решений Константинополя относительно продления процедуры предоставления автокефалии церкви Украины и заявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.

В УПЦ Московского патриархата постановили, что решение об установлении юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является «следствием спекулятивной трактовки церковной истории».