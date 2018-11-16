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Польская православная церковь запретила своим служителям общение с Киевским патриархатом и УАПЦ

16:47, 16 ноября 2018
Общество
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Синод Польской Церкви не признал решений Константинопольского патриархата в отношении Украины / athos-ukraine.com

Собор епископов Польской православной церкви отказался признавать решение Константинополя о восстановлении евхаристического общения с духовенством УПЦ КП.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на официальное заявление церкви.

Отмечается, что Собор запретил своим служителям вступать в литургические и молитвенные контакты с духовенством Киевского Патриархата и Автокефальной православной церкви, "которые в прошлом совершили много зла".

Утверждается, что лица, «лишенные епископского и священнического сана», не могут быть лидерами в установлении мира в Украинской православной церкви.

Собор также призвал епископов принять решение на встрече всех предстоятелей православных церквей.

Отметим, в ноябре 1924 года Константинополь даровал Томос о признании Православной Церкви в Польше автокефальной. Автокефалия была признана прочими поместными Церквами, кроме Московского Патриархата, который тогда разорвал общение с митрополитом Дионисием и епископатом Польши.

Ранее УНИАН сообщал, что собор епископов УПЦ МП не признал решений Константинополя относительно продления процедуры предоставления автокефалии церкви Украины и заявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.

В УПЦ Московского патриархата постановили, что решение об установлении юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является «следствием спекулятивной трактовки церковной истории».

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Теги: #УПЦ МП#Единая поместная церковь в Украине