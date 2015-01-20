В мягких тканях раненых от взрыва в Харькове медики изъяли гайки

Об этом сообщил заместитель главного врача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи по вопросам хирургической помощи Андрей Казаков, передает радио "Свобода". «То, что врачи изымали из организма во время операции - это металлические гайки и их части», - сказал Андрей Козаков.

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Он сообщил, что в стационаре этой больницы находится большинство раненых вчера людей: пять мужчин и три женщины, остальных развезли по другим больницам Харькова. У всех пациентов - минно-взрывное ранение с поражением осколками. «Из тех, что у нас в стационаре у одного перелом костей, у одного - проникающее ранение грудной клетки. У остальных пациентов различные повреждения мягких тканей. Угрозы жизни никого нет», - сказал врач.

По его словам, большинство раненых - студенты 17-18 лет, самому старшему пострадавшему - 47 лет.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел возле здания Московского районного суда вечером 19 января. Пострадали 14 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура предварительно квалифицирует взрыв как «теракт».