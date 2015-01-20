Опубликовано видео мощного взрыва в новом терминале Донецкого аэропорта

Ранее советник президента Юрий Бирюков в Facebook сообщил, что в Донецком аэропорту часть перекрытий второго этажа нового терминала была подорвана боевиками и рухнула.

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Обломки упали, в том числе, и на бойцов, в результате инцидента было много раненых.

В то же время, в штабе АТО заявили, что украинские военные продолжают удерживать новый терминал Донецкого аэропорта, однако больше информации не разглашается.