Опубликовано видео мощного взрыва в новом терминале Донецкого аэропорта
11:50, 20 января 2015Общество
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В сети появилось видео взрыва, который организовали боевики, внутри нового терминала Донецкого аэропорта.
REUTERS
Ранее советник президента Юрий Бирюков в Facebook сообщил, что в Донецком аэропорту часть перекрытий второго этажа нового терминала была подорвана боевиками и рухнула.
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Обломки упали, в том числе, и на бойцов, в результате инцидента было много раненых.
В то же время, в штабе АТО заявили, что украинские военные продолжают удерживать новый терминал Донецкого аэропорта, однако больше информации не разглашается.
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