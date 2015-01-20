Передано в суд дело полковника милиции за разгон Майдана в Харькове

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. "Установлено, что по указанию полковника милиции, который должен был обеспечивать охрану общественного порядка возле Академии внутренних войск МВД 19 февраля 2014 года, начался разгон митингующих. Сотрудники правоохранительных органов фактически применили силу к мирным невооруженным людям. Несколько граждан получили телесные повреждения",– говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщается, что из-за халатности бывшего милиционера к охраняемому периметру, созданного милиционерами, беспрепятственно зашли около 100 так называемых "титушок", которые избили митингующих, нанесли телесные повреждения представителям СМИ и разбили камеры операторам нескольких телеканалов.