В Харькове угрозы жизни раненых во время событий возле «Просвиты» нет - врач

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала журналистам главный врач Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи, куда госпитализированы пострадавшие, Елена Ковалева.

«Состояние больных на сегодня можно расценивать как стабильное, средне тяжелое, угрозы для жизни и здоровья в настоящий момент нет», - сказала Ковалева.

Главврач добавила, что раненый сотрудник милиции находится в состоянии средней тяжести, в дополнительных операциях в настоящий момент он не нуждается.Читайте такжеВ Харькове пророссийские молодчики громили офис "Просвиты". Два человека погибли

«Раненный сотрудник правоохранительных органов находится в состоянии ближе к средней тяжести. Состояние его стабильное. Все необходимые манипуляции и обработки ран ему произведены. Дополнительных операций он в настоящий момент не требует», - сказала Ковалева.

Она добавила, что четверо пострадавших с ранениями дробью в разные части тела были доставлены в больницу вчера с 22.40 до 23.00. Еще один пострадавший был доставлен около 5 утра с ранениями из травматического оружия резиновыми пулями в поясничную область и нижние конечности.

Ковалева отметила, что сейчас все раненые находятся в сознании и их состояние позволяет общаться с работниками правоохранительных органов.