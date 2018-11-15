После выступления Светланы Лободы Тилль Линдеманн скрылся с ней в неизвестном направлении.

Поклонники заметили украинскую певицу Светлану Лободу вместе с Тиллем Линдеманном у входа в концертный зал в Берлине.

Артистка успешно выступила в столице Германии в рамках своего тура по городам страны, передает Life.

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И вновь фанаты нашли свидетельство ее романтических отношений с фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном. Они увидели, как пара вместе входила в концертный зал, как знаменитый рокер смотрел шоу из VIP-ложи, а после выступления Лободы скрылся с ней в неизвестном направлении.

Сообщается, что Лобода специально взяла отпуск на один день, чтобы провести время с любимым человеком в Берлине.

СМИ отмечают, что Светлана Лобода и солист Rammstein устроили тайное свидание в Берлине.

Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.