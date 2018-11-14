"Проснутся решалы": эксперт спрогнозировал появление новой коррупционной схемы из-за закона о "евробляхах"

Он также заявил, что сейчас протестующую против налогов на растаможку иностранных автомобилей общественную организацию "Авто Евро Сила" пытаются разбить на сегменты и воевать с ней по частям.

На протестах владельцев автомобилей с европейскими номерами уже зарабатывают владельцы сервисов по разборке авто на детали, которые с начала митингов снизили цены на прием автомобилей на треть. В случае подписания президентом Украины нового закона о "еврономерах" к ним могут подключаться коррупционеры в МВД.

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Такое мнение высказал эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов, передает «Обозреватель». По его словам, сервисные центры МВД уже сейчас не справляются со всеми очередями.

"И тут появляется еще одна категория водителей, которые хотят все-таки легализоваться и оформить документы. Я думаю, проснутся решалы, которые будут за недорого легализировать все эти документы", — пояснил Коновалов.

"Здесь получается такая вилка, что все пытаются на этом заработать: решалы, "разборка" и всевозможные адвокаты, которые оформляют документы", — добавил эксперт.

Он также заявил, что сейчас протестующую против налогов на растаможку иностранных автомобилей общественную организацию "Авто Евро Сила" пытаются разбить на сегменты и воевать с ней по частям.

"Потому что часть их уже объявила, что они будут политической силой и будут работать как политическая сила, поэтому, мол, давайте с нами договариваться. А тут получается, что эту политическую силу поделили на куски и пытаются с ней что-то сделать", — подытожил Коновалов.