В Киеве первый снег "отпраздновали" укладкой асфальта (видео)
16:31, 14 ноября 2018Общество
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В Киевавтодоре заявили, что ведомство не имеет отношения к зафиксированным на видео работам.
Работы проводились на улице Луговой / скриншот
Сегодня на улицах Киева во время снегопада заметили работников, которые занимались укладкой асфальта.
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Соответствующее видео опубликовано на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook.
Отмечается, что укладка асфальта в неблагоприятную погоду осуществлялась на улице Луговой возле новой автозаправки.
В Киевавтодоре заявили, что ведомство не имеет отношения к зафиксированным на видео работам.
Напомним, первый снег в Киеве сегодня спровоцировал 10-бальные пробки и сотни ДТП.
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