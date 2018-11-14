В Киеве первый снег "отпраздновали" укладкой асфальта (видео)

В Киевавтодоре заявили, что ведомство не имеет отношения к зафиксированным на видео работам.

Сегодня на улицах Киева во время снегопада заметили работников, которые занимались укладкой асфальта. Читайте такжеСнегопад в Киеве: что происходит на столичных шиномонтажах (видео) Соответствующее видео опубликовано на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook. Отмечается, что укладка асфальта в неблагоприятную погоду осуществлялась на улице Луговой возле новой автозаправки. В Киевавтодоре заявили, что ведомство не имеет отношения к зафиксированным на видео работам. Напомним, первый снег в Киеве сегодня спровоцировал 10-бальные пробки и сотни ДТП.

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