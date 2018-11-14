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В Киеве первый снег "отпраздновали" укладкой асфальта (видео)

16:31, 14 ноября 2018
Общество
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Работы проводились на улице Луговой / скриншот

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Соответствующее видео опубликовано на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook.

Отмечается, что укладка асфальта в неблагоприятную погоду осуществлялась на улице Луговой возле  новой автозаправки.

В Киевавтодоре заявили, что ведомство не имеет отношения к зафиксированным на видео работам.

Напомним, первый снег в Киеве сегодня спровоцировал 10-бальные пробки и сотни ДТП.

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Новость в сюжете: Первый снег в Киеве
Теги: #снег#асфальт