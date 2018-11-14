В Херсоне местные устроили акцию протеста возле ОГА из-за задержки отопительного сезона

По данным ОГА, вчера вечером "Херсонгаз" распломбировал систему подачи газа. К внутридомовым системам теплоноситель поступит через три-четыре дня.

В Херсоне местные жители провели у здания облгосадминистрации акцию протеста с требованием подключить к отоплению 588 многоквартирных домов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на акцию собрались около 50 человек, которые откликнулись на призывы активистов. Также в ней приняли участие депутаты горсовета Херсона.

По словам одного из организаторов акции, общественного деятеля Людмилы Чайки, цель акции – не только выразить протест в связи с критической ситуацией с теплоснабжением в городе, но и обратить внимание власти на то, что проблемы Херсонской ТЭЦ в начале каждого отопительного сезона –явление, которое происходит уже не первый год.

«Варианты решения этой проблемы и областная, и городская власть нам предлагает уже несколько лет, но дальше разговоров и намерений дело не движется», - сказала она.

Как отметила депутат Херсонского горсовета Оксана Дьякова, депутатская комиссия по вопросам ЖКХ, благоустройства, энергосбережения и инженерной инфраструктуры еще летом предупреждала и городского голову, и руководство ОГА о том, что Херсонская ТЭЦ из-за долгов может не получить в начале отопительного сезона лимиты (номинацию) на природный газ.

«Срыв начала отопительного сезона в Херсоне – совсем не неожиданность. О том, что проблемы непременно будут, местная власть знала еще летом, но даже перед началом отопительного сезона в ОГА доложили, что областной центр готов к зиме на 98%», - подчеркнула Дьякова.

К участникам акции протеста вышел заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Адамчик. Он заявил, что согласно решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности подача газа на Херсонскую ТЭЦ начата без получения предприятием номинации.

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«13 ноября в 22.52 специалисты предприятия «Херсонгаз» распломбировали систему подачи газа на предприятие во избежание техногенной катастрофы. Во внутридомовые системы теплоноситель поступит дня через три-четыре», - заверил он.

Адамчик также проинформировал, что сегодня, 14 ноября, на заседании с участием президента Украины Петра Порошенко должно быть принято решение о предоставлении Херсонской ТЭЦ лимитов на природный газ, а также должен быть изменен порядок предоставления этих лимитов.

«Если сейчас ТЭЦ, находящиеся в ведении Фонда госимущества, получают лимиты на газ на текущий отопительный сезон при условии погашения не менее 90% задолженности за прошлый сезон, то с сегодняшнего дня лимиты должны предоставляться при условии погашения не менее 50% задолженности. Херсонская ТЭЦ погасила 60% задолженности», - рассказал Адамчик.

Акция протеста прошла спокойно, без агрессивных действий со стороны протестовавших.

Как известно, кроме Херсонской ТЭЦ, областной центр отапливает городское коммунальное предприятие «Теплоэнерго» (621 многоквартирный дом). Также незначительное количество жилого фонда города отапливают частные предприятия «Херсонтеплогенерация» и «Теплосервис».