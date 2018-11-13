Бентли, Мальдивы и позолоченная квартира: журналисты рассказали о шикарной жизни главы ФФУ Павелко (видео)

В период с 2015-го до 2017 года Павелко вместе с гражданской женой потратили почти 21 миллион гривень.

В течение последних нескольких лет нардеп от Блока Петра Порошенко, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко указывает в декларации, что имеет только арендованное авто и 30 млн грн., а его ежемесячная зарплата составляет примерно 20 тыс. грн.

В то же время его гражданская жена Екатерина Чаус, которая нигде не работает, публикует в социальных сетях фотографии на фоне дорогих квартир, машин и элитных курортов. Об этом сообщает проект журналистских расследований Bihus.info.

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Только в период с 2015-го до 2017 года Павелко вместе с Чаус потратили почти 21 млн гривень.

"Он покупает Бентли, живет в квартире за 17 000 долларов в месяц и путешествует по лучших отелях мира, не тратя собственные средства. В декларации Павелко - никаких изменений, почти до копейки", - отмечается в материале расследователей.