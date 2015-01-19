В МВД расценивают как умышленное убийство гибель людей в результате обстрелов

Об этом заявил начальник Донецького облУВД Вячеслав Аброськин, сообщает прес-служба управления.

"По всем фактам гибели и ранения людей, пострадавших от обстрелов населенных пунктов Донецкой области, совершенных незаконными военизированными формированиями, открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" и ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 "Покушение на совершение умышленного убийства" Уголовного кодекса Украины", - заявил начальник облУВД Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеВ Углегорске вследствие обстрела из "Градов" погибли двое детей (фото)

В ведомстве напомнили, что 18 января в г.Красногоровка снаряды попали в частные дома по ул.Суворова, ул.Горького.

В местную больницу с осколочными ранениями доставлены 4 местных жителей: 3 мужчин и девушка 1997 года рождения. Один из снарядов попал в жилой дом по ул.Суворова, 9, умерла 39-летняя хозяйка дома.

В Углегорске жертвами боевиков стали дети. Там около 14:45 членами НЗП было совершено обстрел частного сектора.

"В результате прямого попадания снаряда в дом на ул. Матросова погибли двое братьев - 7 и 16 лет. Ранены 8-летнюю девочку, которая в это время находилась вместе с мальчиками. Ребенок в тяжелом состоянии, с ожогами II степени и рваными ранами, была срочно доставлена в больницу Дебальцево, откуда, несмотря тяжесть состояния, девочку направили в г.. Краматорск ", - сообщили в МВД.