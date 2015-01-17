В Попасной из-за обстрелов «Градами» один человек погиб, четверо ранены

Сегодня после 15 часов боевики совершили мощный обстрел из систем «Град» города Попасная в Луганской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

По информации пресс-службы, «снаряды падали и взрывались в жилых кварталах, особенно пострадал микрорайон «Черемушки».

«К сожалению, не обошлось без жертв среди мирного населения, - сообщил Москаль. - Погиб один человек, еще четверо ранены и госпитализированы. В микрорайоне перебит газопровод, около шести сотен абонентов остаются без газа. Обстрел продолжался до 16 часов, масштабы его последствий сейчас выясняются».

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