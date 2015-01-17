Артиллерия боевиков за сутки разрушила 32 дома в Луганской области

Боевики за сутки, 16 января, обстрелами из систем залпового огня и минометов разрушили 32 жилых дома в Луганской области.

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, 16 января боевики 88 раз осуществили минометный и артиллерийский обстрел блокпостов Вооруженных сил Украины и территории области, разрушив 32 жилых дома.

Читайте такжеВ Донецкой области боевики приказали жителям села покинуть его территорию в течение суток Так, 40 выстрелов было осуществлено боевиками в направлении пос. Крымское, в результате обстрела были повреждены 32 жилых дома (по ул. Садовая - 1 дом, по ул. Ленина - 18 домов, по ул. Олега Кошевого - 8 домов по ул. Набережной - 4 дома, по ул. Октябрьской - 1 дом); 28 выстрелов со стороны пос. Веселая Гора (подконтрольного «ЛНР») из «Града» по территории г.С частье; со стороны Первомайска (подконтрольного «ЛНР») 5 выстрелов из миномета в направлении ул. Первомайской г. Попасная; еще 15 выстрелов из "Града" со стороны г. Ирмино (подконтрольного «ЛНР») в направлении Попасной.