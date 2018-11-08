Появились подробности смерти "пологовского маньяка" - одного из самых жестоких серийных убийц Украины

За телом "пологовского маньяка" Ткача никто из его родственников или близких не приехал, а местонахождение жены заключенного неизвестно.

"Пологовского маньяка" Сергея Ткача, который умер в тюрьме, где отбывал пожизненное заключение, похоронили в среду, 7 ноября. За телом осужденного никто из его родственников или близких не приехал, а местонахождение жены заключенного неизвестно.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал начальник Житомирского учреждения исполнения наказаний №8 Константин Шеловский.

"Когда ему стало плохо, в 15:00 мы вызвали "скорую". У него было очень низкое давление, скорая его не забрала, а в 19:00 он уже умер. Констатировали биологическую смерть. Это было 4 ноября, а вчера мы его уже похоронили. Никаких инцидентов с ним не было. В камере они были вдвоем. Он спокойный, и вообще, по его отсидке у меня не было никаких нареканий. Нормально сидел, никаких нарушений не совершал, претензий у меня, как у начальника, к нему нету", – рассказал он.

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По словам Константина Шеловского, сотрудники Госпенитенциарной службы пытались связаться с женой Сергея Ткача, но безрезультатно.

"Раньше жена приезжала. Но сейчас... Мы же не знаем, где она находится. Мы дали сообщение, она временно проживала в Житомирской области. После смерти Ткача никто не приехал и не забрал его, мы его похоронили своими силами. Насколько я знаю, он жаловался на сердце, жаловался на отдышку. Там уже много лет отсижено. А ему 60 с лишним лет, та и молодая жена, и рождение ребенка, – это не просто так", – рассказал Шеловский.

Как сообщалось, 4 ноября, умер один из самых жестоких серийных убийц Украины Сергей Ткач, известный как "пологовский маньяк".