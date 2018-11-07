Он убивал и насиловал девочек в возрасте от 9 до 17 лет. На его счету по меньшей мере 37 жертв.

В понедельник 5 ноября умер один из самых жестоких серийных убийц Украины Сергей Ткач, известный как "пологовский маньяк".

Об этом сообщили в Пенитенциарной службе Украины, передает ТСН.

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Там сообщили, что убийца умер от сердечной недостаточности.

Как сообщал УНИАН, Ткач отбывал пожизненный срок в Житомирской колонии №8. На его руках - кровь доказанных 37 жертв, но, по его признанию, их более 100. Ткач убивал и насиловал девочек в возрасте от 9 до 17 лет. Насильник вел дневник, в который записывал все жуткие подробности преступлений.

Находясь за решеткой, Ткач женился на 27-летней девушке Елене, которая уже родила ему ребенка. По словам Елены, она "охотилась" на Сергея долгих 12 лет. "Мне он нравился с момента, когда я о нем узнала", - говорит девушка.