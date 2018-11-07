Киевский правительственный квартал взяли под усиленную охрану из-за акции "евробляхеров"

Правоохранители призывают организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Сегодня в Киеве полиция с утра в усиленном режиме охраняет правительственный квартал, где запланировано проведение нескольких мероприятий.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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«Сегодня, 7 ноября, в городе Киеве запланировано проведение нескольких мероприятий, большинство из которых будут проходить в правительственном квартале. Работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Национальной гвардии Украины и патрульные полицейские обеспечивают охрану правопорядка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда.

Правоохранители призывают организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией проводят акцию протеста под Верховной Радой и блокируют правительственный квартал, а владельцы автобусов и фур проведут митинг возле Министерства инфраструктуры, заблокировав проспект Победы.