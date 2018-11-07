Пугачеву раскритиковали за новые семейные видео

Пользователей сети разозлило то, что прислуга Аллы Пугачевой молча ест за отдельным столом, пока Примадонна общается с детьми.

Известная певица Алла Пугачева поделилась семейными роликами в соцсети.

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Примадонна российской эстрады решила показать забавные моменты общения с дочкой Лизой и сыном Гарри.

"Семейная "Вкусовщина", - подписала артистка первое видео в Instagram, на котором ее дети сидят за столом и рассказывают о любимой еде.

На кадрах видно, что Пугачева, Гарри и Лиза сидят за огромным столом, а вот прислуга - отдельно, что и стало поводом для едких комментариев в сети: "А прислуга что, не люди?", "Не барское это дело".

На втором ролике Гарри и Лиза рассказывают, как скоро улетят в теплые края, пока дома не растает снег.

Ранее в сети появился клип стилиста Аллы Пугачевой Алишера, в котором снялась сама Примадонна российской эстрады.