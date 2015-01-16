Численность украинской армии хотят увеличить до 250 тысяч военных

Численность Вооруженных сил Украины будет увеличена до 250 тысяч военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента министр обороны Украины Степан Полторак.

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Он напомнил, что в госбюджете-2015, по сравнению бюджетом прошлого года, увеличены средства на финансирование армии - до 17,3 млрд грн, то есть в 1,6 раза.

Полторак сообщил, что на разработку вооружения и приобретение новой военной техники планируется потратить 14 млрд 24 млн грн. По его словам, большинство заказов будет направлено украинским предприятиям.

Отвечая на вопрос о военных госпиталях в зоне АТО, Полторак заявил, что "в зоне АТО действует достаточное количество боевых госпиталей". В то же время он добавил, что в ближайшее время будут развернуты еще несколько госпиталей, но отказался уточнить, где именно.

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Обращаясь к народным депутатам, Полторак отметил, что не на все вопросы может отвечать в парламенте, заседание которого транслируется в прямом эфире.

По его словам, в таком случае можно дойти до того, что планирование военных операций также будет происходить в прямом эфире, и "те люди, которые смотрят нас в Москве, с удовольствием будут наблюдать за нами".