Amnesty International призывает привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей нападения на Гандзюк

В Организации заявили, что только независимое, беспристрастное и эффективное расследование может помочь получить ответ на вопрос: «Кто убил Екатерину Гандзюк?».

Правозащитная организация Amnesty International в Украине призывает украинскую власть привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом УНИАН сообщили в организации в связи со смертью активистки.

«Смерть этой бесстрашной деятельнецы гражданского общества должна побуждать украинскую власть дать четкий ответ на простой вопрос, который сейчас у всех на устах: «Кто убил Екатерину Гандзюк?». Этот ответ может быть получен только путем независимого, беспристрастного и эффективного расследования, которое, к сожалению, как мы видим, не происходит в очень многих делах», - подчеркнула директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

«Убийство Екатерины является последним из серии жестоких нападений на активисток и активистов гражданского общества в Украине за последний год. Лишь несколько исполнителей этих нападений были арестованы, но ни один из заказчиков. Представители органов власти постоянно говорят об отдельных случаях, игнорируя системную проблему. Но сейчас это должно измениться», - добавила Покальчук.

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«Очень важно, чтобы дело Екатерины Гандзюк не осталась таким же «частным случаем». Ее смерть стала последней каплей в море безнаказанности. Власть обязана гарантировать, что каждый, кто ущемляет, запугивает или нападает на активистов гражданского общества, будет привлечен к ответственности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, в статью «Законченное убийство». Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы направлены в суд. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.

5 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Однако в Генпрокуратуре заявили, что дело еще не поступило в СБУ.