Умер известный украинский хореограф

Во Львове умер заслуженный деятель искусств Украины Зенон Колобич.

4 ноября во Львове умер народный артист Украины, выдающийся украинский хореограф Зенон Колобич.

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Артисту было 64 года. Он умер после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского медицинского университета им. Даниила Галицкого.

Колобич также получил Всемирную премию фольклора "Оскар-2012". Он долгое время был главным балетмейстером и художественным руководителем известного коллектива "Горицвет".

Как сообщал УНИАН, 31 октября скончался известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.