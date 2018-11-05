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Умер известный украинский хореограф

16:50, 05 ноября 2018
Общество
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Ушел из жизни корифей украинского народного танца / фото meduniv.lviv.ua

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Артисту было 64 года. Он умер после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского медицинского университета им. Даниила Галицкого.

Колобич также получил Всемирную премию фольклора "Оскар-2012". Он долгое время был главным балетмейстером и художественным руководителем известного коллектива "Горицвет".

Как сообщал УНИАН, 31 октября скончался известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.

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Теги: #смерть#артист