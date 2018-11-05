Козерогов и Львов ждет успех: гороскоп на неделю

Появился гороскоп на неделю, так, Тельцов ждет продвижение по карьерной лестнице, а Львов - денежное вознаграждение.

Астрологи составили гороскоп на неделю, который позволит каждому из знаков Зодиака заглянуть в будущее и найти ответы на многие животрепещущие вопросы.

Согласно прогнозам астрологов, Козерога ждет успех, а Стрельцу понадобится помощь, передают "Факты".

ОВЕН. В последнее время вы слишком требовательны к себе, из-за чего возникает недовольство и портится настроение. Пересмотрите свою позицию, чаще хвалите себя. На службе можете рассчитывать на поддержку коллег и руководства.

ТЕЛЕЦ. Продвижение по служебной лестнице гарантировано вам, так что можете воспрянуть духом. Следует проявить максимальную осторожность при работе с деловыми бумагами, чтобы не допустить досадную оплошность, исправить которую окажется непросто.

БЛИЗНЕЦЫ. Останавливаться на достигнутом и расслабляться — это не ваш метод. Смело приступайте к новым проектам, сейчас вам многое по плечу. Весьма вероятно, что благодаря доступу к новому источнику информации обогатите себя полезными знаниями.

РАК. Желательно не взваливать на себя весь груз ответственности за общее дело, а обратиться за помощью к коллегам — сообща можно добиться более высоких результатов. Успех на деловом поприще будет зависеть от вашей коммуникабельности.

ЛЕВ. Без всякого сожаления расставайтесь со старым и идите навстречу новому. Ваш высокий деловой потенциал будет по достоинству оценен руководством, поэтому можете рассчитывать не только на похвалу, но и на денежное вознаграждение.

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ДЕВА. Ваша самооценка, возможно, несколько занижена, что мешает работе и налаживанию полезных связей. Избавляйтесь от комплексов, будьте увереннее в себе. Помогут вам в этом специальные методики, работа над собой.

ВЕСЫ. Умение критично относиться к собственной персоне и замечать мельчайшие детали поможет добиться прекрасных результатов в работе, подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы. В наиболее важных проектах заручитесь поддержкой влиятельных лиц.

СКОРПИОН. Предстоящий период времени обещает быть спокойным, никаких сюрпризов не ожидается. Не исключено, что получите достаточно выгодное предложение, но будьте готовы, что придется выложиться по полной программе.

СТРЕЛЕЦ. Неплохо бы вам заняться самообразованием. Вы нуждаетесь также в помощи более знающих коллег. Не стесняйтесь спрашивать и задавать вопросы, в результате от этого только выиграете. Общительность и готовность к компромиссу помогут вам в решении трудных задач.

КОЗЕРОГ. Разнообразные дела, которых ожидается немало, не утомят вас, а наоборот, обеспечат уверенность в собственных силах. Ничто не должно помешать вашему деловому успеху, так что смело идите к намеченной цели, не оглядываясь назад.

ВОДОЛЕЙ. Главное для вас сейчас — выбрать правильную стратегию и тактику. В настоящее время вы готовы к тому, чтобы браться за серьезные задачи, требующие больших знаний, сил. Можно назначать встречи деловым партнерам.

РЫБЫ. Следует смириться с тем, что со всеми делами управиться не удастся, поэтому необходимо определить для себя приоритеты и решать проблемы по мере их поступления. Спешка способна ухудшить качество работы, не стоит об этом забывать.