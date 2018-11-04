Смерть Гандзюк: активисты собираются на пикет под МВД

Львов, Харьков, Днепр, Луцк так же выходят на акцию из-за смерти активистки Екатерины Гандзюк.

Сегодня, 4 ноября, на 34-м году жизни, в больнице скончался советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле этого года облили кислотой.

Активисты движения "Кто заказал Катю Гандзюк?" сегодня в 19.00 собираются под стенами Министерства внутренних дел (ул. Ак. Богомольца, 10) с требованием объективного расследования убийства.

"Ее Убили. Она не пережила нападение. Мы ждем объективных данных. Мы требуем имена заказчиков. Теперь уже убийства. Ждем всех неравнодушных в 19:00 под МВД на Богомольца. Будем вспоминать нашу Катю", - говорится в сообщении сообщества в Facebook.

Активисты убеждены, что причиной смерти Екатерины Гандзюк стали осложнения, связанные с многочисленными ожогами тела, полученными во время нападения, когда активистку облили серной кислотой.

"Сегодня утром умерла Катя. Причина - не пережила нападение серной кислотой. Умерла от последствий полученных ожогов, потому что на Катю вылили литр кислоты, и это ее убило", - говорится в сообщении.

Активисты выразили уверенность, что истинную причину смерти покажет вскрытие.

Ранее предварительной причиной смерти Гандзюк называли отрыв тромба.

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Кроме того на акцию "Кто убил Гандзюк?" сегодня вечером выходят ряд городов Украины. Об этом сообщила журналистка Ольга Решетилова.

"На данный момент известно об акциях в таких городах: Львов, 19:00 (у Ратуши); Харьков, 19:00 (областное управление МВД); Днепр, 19:00 (областная управа); Луцк, 19:00 (областное МВД); Киев, 19:00 (МВД на Богомольца)", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк после длительного лечения скончалась.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки.

Полиция переквалифицировала нападение на Екатерину Гандзюк как законченное умышленное убийство.