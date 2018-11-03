Один из региональных центров авиации МВД будет базироваться в Черновцах

В центре будут работать полицейские, спасатели и пограничники.

Один из региональных центров авиации Министерства внутренних дел будет базироваться в Черновцах.

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Об этом во время рабочей поездки на Буковину сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Департамент коммуникации МВД.

«Мы ведем работу над большим вертолетным проектом. Он основывается на новой системе взаимодействия всех служб МВД. Это сервис и безопасность для простых граждан. В течение двух лет эта система заработает по всей стране. Среди основных задач - охрана границы, особенно морской, обеспечение специальных функций пожарных, полицейских и гвардии. Один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Черновцах», - сказал Аваков.

По его словам, в центре будут работать полицейские, спасатели и пограничники.

Он также добавил, что в этом году подразделения МВД уже получат первые четыре вертолета французской фирмы Airbus Helicopters.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Франции о закупке в кредит 55 вертолетов для создания единой системы авиационной безопасности.

14 июля Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для системы авиационной безопасности и защиты МВД.

Вертолетами французского производства планируется обеспечить ГСЧС, Нацгвардию, Нацполицию и Госпогранслужбу.

Один из региональных центров авиации МВД будет размещаться в Мариуполе.