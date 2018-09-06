Украинские пограничники будут патрулировать в Черном море совместно с Береговой охраной Турции

Сейчас отрабатывается формат совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины и Береговой охраны Турции будут совместно патрулировать в Черном море.

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Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня договорились министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий береговой охраной Турецкой Республики Ахмет Кендир.

"С командующим Береговой охраной Турции Ахметом Кендиром проводим серьезные консультации и работу по совместным действиям с нашими пограничниками - механизмы мониторинга и оперативного реагирования, совместные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море", - сказал Аваков.

Он отметил, что отрабатывается формат совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников.