В Мариуполе открыта база морских поисково-спасательных и водолазных работ
В Мариуполе Донецкой области открыта база морских поисково-спасательных и водолазных работ.
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Об этом сообщил в "Tвиттере" министр внутренних дел Арсен Аваков. "Для комплексных задач вода/суходол по пиротехническим работам и разминированию открыли в Мариуполе базу морских поисково-спасательных и водолазных работ с 4 катерами. Это новый стандарт безопасности. Специалисты заступают на боевое дежурство уже сегодня", - сообщил министр.
Как сообщал УНИАН, в Мариуполе будет размещаться один из региональных центров авиации МВД.
Центры авиации, которые будут укомплектованы французскими вертолетами Airbus Helicopters, заработают в течение двух лет.
По словам Авакова, этот большой вертолетный проект базируется на новой системе взаимодействия всех служб МВД.
"Это санитарная авиация, которой у нас на данный момент не существует, транспортировка тяжелобольных, вывоз людей из зоны чрезвычайных ситуаций", - отметил министр.