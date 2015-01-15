Защитник Донецкого аэропорта: судя по бою – имеем дело с россиянами, «сепары» так не умеют
По последним данным от защитников донецкого аэропорта, бои за него продолжаются.
Об этом пишет блоггер Алексей Мочанов, ссылаясь на информацию от одного из командиров, находящихся на данный момент в аэропорту Донецка.
«Информация от боевого командира, находящегося сейчас в ДАп, 10 минут назад: "Бомбят. Но мы не сдаёмся. И не сдадимся. Судя по бою - имеем дело с россиянами. Сепары так точно стрелять не умеют. По крайней мере, раньше у них так точно не получалось, даже у Пореченкова», - приводит Мочанов сего слова.
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Он также отмечает, что настроение у защитников аэропорта хорошее, боевое, отдавать аэропорт никто не собирается.
Как сообщал УНИАН, в последнее время обстановка в зоне АТО крайне обострилась. С 14 января боевики с применением танков и артиллерии начали новый штурм позиций защитников Донецкого аэропорта, который не прекращается до сих пор.