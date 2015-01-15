Защитник Донецкого аэропорта: судя по бою – имеем дело с россиянами, «сепары» так не умеют

Об этом пишет блоггер Алексей Мочанов, ссылаясь на информацию от одного из командиров, находящихся на данный момент в аэропорту Донецка.

«Информация от боевого командира, находящегося сейчас в ДАп, 10 минут назад: "Бомбят. Но мы не сдаёмся. И не сдадимся. Судя по бою - имеем дело с россиянами. Сепары так точно стрелять не умеют. По крайней мере, раньше у них так точно не получалось, даже у Пореченкова», - приводит Мочанов сего слова.

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Он также отмечает, что настроение у защитников аэропорта хорошее, боевое, отдавать аэропорт никто не собирается.

Как сообщал УНИАН, в последнее время обстановка в зоне АТО крайне обострилась. С 14 января боевики с применением танков и артиллерии начали новый штурм позиций защитников Донецкого аэропорта, который не прекращается до сих пор.